15-jarig meisje dat broer doodde in Welle voor de jeugdrechter: "Nooit eerder problemen gehad"

Het 15-jarige meisje dat haar broer doodde in Welle, is deze namiddag voor de jeugdrechter verschenen. Bij een steekincident gisterennamiddag kwam haar 19-jarige broer om het leven. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Wat er zich precies heeft afgespeeld, is nog niet helemaal duidelijk. Maar de familie mocht deze middag opnieuw het huis betreden. Een buurtbewoner die alles vanop de eerste rij meemaakte, doet nu anoniem z'n verhaal.