Nieuws Wind- en wateroverlast in het zuiden van de regio

embed

Spannend daar in Kruibeke. De dag was al eigelijk al begonnen met het opruimen van de schade na de rukwinden van de voorbije nacht. De hulpverleningszone Zuid-Oost in het zuiden van onze provincie kreeg bijna 25 meldingen binnen: van stormschade tot het opruimen van bomen. Vannacht belandde ook een grote boom in de Dender in Zandbergen.