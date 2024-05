Komst legerkazerne naar Geraardsbergen op de helling, Vlaamse overheid wil bijkomend onderzoek

Ook in Aalst is de Dag van de Arbeid niet onopgemerkt voorbijgegaan. Zoals elk jaar wordt 1 mei gevierd op de Houtmarkt, in het centrum van de stad. Na de speeches trok iedereen door de straten in een optocht. Dit jaar staat 1 mei in het teken van het beschermen van de koopkracht. En aan de vooravond van 1 mei maakten de socialisten al duidelijk dat ze de minimumlonen willen optrekken, naar 2.500 euro bruto per maand. Vandaag hebben ze dit verschillende keren benadrukt. "Werken moet meer lonen", dat zegt ook Anja Vanrobaeys van Vooruit.