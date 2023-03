Werken aan fietssnelweg in Sint-Gillis-Waas stilgelegd voor broedseizoen

In Stekene zijn vandaag wegenwerken begonnen aan de N403, dat is de gewestweg tussen Stekene en de grens met Nederland. De baan is in slechte staat en krijgt een nieuwe asfaltlaag. Ook de fietspaden worden aangepakt. De heraanleg verloopt in verschillende fases en zal in totaal zowat een maand in beslag nemen.