In het Stropersbos in De Klinge bij Sint-Gillis-Waas is vanmorgen gedumpt afval gevonden, afkomstig van een drugslab. Het gaat om verpakkingen en plastic flessen waarin de ingrediënten zaten om XTC te maken. Daarnaast zijn er ook enkele microgolfovens gevonden in de sloot, die gebruikt werden tijdens de productie. Het parket van Oost-Vlaanderen is een onderzoek gestart.