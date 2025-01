Ivan (75) uit De Klinge kaapt al sinds 1975 de ene na de andere wereldtitel weg met zijn siervogels

Ivan De Meester heeft, samen met zijn vogels, 7 gouden medailles gewonnen op het Wereldkampioenschap voor Siervogels in Portugal vorige week. Dat is op zich al een mooie prestatie. Maar wat het écht bijzonder maakt, is dat Ivan in totaal al zo'n 83 gouden medailles heeft behaald op het internationale toneel. Wat ooit begon bij één kanarie, is uitgegroeid tot een verzameling van meer dan 200 vogels. De vogels verzorgen is een echte passie voor Ivan.