N-VA lijsttrekker in Sint-Gillis-Waas houdt bestuur een spiegel voor

We zijn exact één maand voor de gemeenteraadsverkiezingen. En dat voelen we ook in Sint-Gillis-Waas. Want daar heeft kandidaat-burgemeester Koen Daniëls gisteravond nog een kleine actie op poten gezet. De lijsttrekker voor N-VA timmert samen met zijn team een verkeersspiegel in elkaar. Die plaatsen ze op een gevaarlijk kruispunt in De Klinge. Met de actie wil Daniëls drie boodschappen mee brengen. Om te beginnen is verkeersveiligheid een belangrijk agendapunt voor de komende legislatuur. Daarnaast wil zijjn partij ook een luisterend oor bieden aan de burgers. En als derde punt heeft de verkiezingsstunt ook wel een ludieke insteek. Want met de actie wil N-VA het huidige bestuur ook een spiegel voorhouden.