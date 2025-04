Verkeershinder in De Klinge na gaslek in Nederlandse Kapellebrug

In Kapellebrug, net over de Nederlandse grens, is vanmorgen een gaslek ontstaan. Het verkeer moest daardoor tijdelijk omrijden via De Klinge in Sint-Gillis-Waas. Tijdens werkzaamheden op de Gentsevaart, de verbindingsweg tussen Hulst en Sint-Gillis-Waas, werd rond half 10 een gasleiding geraakt. De brandweer en politie kwamen snel ter plaatse en sloten de straat volledig af. Tegen de middag was het lek onder controle en kon het verkeer weer door.