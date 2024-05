Ook 15 katjes gevonden, helaas hebben sommige beestjes het niet gehaald

In de Burchtstraat in Ninove is gisteravond een brand uitgebroken in de sociale appartementen. Een bewoner had er niets beter op gevonden dan zijn barbecue binnen aan te steken, waardoor het hele gebouw onder de rook kwam te staan. De brand ontstond omstreeks 22.30 uur in het centrum van Ninove. De brandweer van Ninove en Denderleeuw kwam ter plaatse, maar hoefde niet te blussen. Het bleek dat een van de bewoners een barbecue had aangestoken binnen en dit zorgde voor heel wat rookontwikkeling. Het appartement werd wel geëvacueerd, maar na een tijdje kon iedereen weer naar binnen van zodra de rook was weggetrokken. Niemand raakte gewond, maar een iemand kreeg ter plaatse wel wat medische zorgen. De straat was een tijdlang afgesloten voor het verkeer.