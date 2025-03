Verhoogd politietoezicht in De Klinge na brandstichting in leegstaande loods

Er komt verhoogd politietoezicht in De Klinge, een deelgemeente van Sint-Gillis-Waas. Daar hebben onbekenden gisteravond brand gesticht in een leegstaande loods. Het waren de leden van voetbalclub KSK De Klinge die de rook en het vuur als eerste opmerkten. Ze alarmeerden meteen de hulpdiensten. De brandweer kon snel reageren waardoor de schade aan het gebouw beperkt bleef. De politie en het labo zijn ter plaatse gekomen. Ook de Nederlandse politie werd ingelicht, omdat het incident vlakbij de grens van Nederland plaatsvond. Of er een link is met de jongerenbende die de deelgemeente al een tijdje teistert, is op dit moment niet duidelijk. Maar burgemeester Koen Daniëls is de overlast beu en kondigt verhoogd politietoezicht aan.