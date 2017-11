In Aspelare, een deelgemeente van Ninove, is gisteravond een autobestuurder tegen een betonnen verlichtingspaal gereden. De impact was zo hevig dat de paal afbrak en op de auto terechtkwam. De bestuurder, die in straat woont, moest met gewond worden overgebracht naar het ziekenhuis. De oorzaak van het ongeval is vermoedelijk te zoeken bij het wegdek dat met bladeren bezaaid was waardoor de auto is beginnen te slippen. Arbeiders van Eandis moesten met een kraan de verlichtingspaal optillen, zodat het voertuig kon worden weggetakeld en de straat opnieuw vrij kon worden gemaakt.