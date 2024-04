Koker van fiets- en voetgangerstunnel onder de sporen geschoven in Melsele

De NMBS heeft in al veel stations de loketten gesloten of de dienstverlening drastisch teruggeschroefd. En ook in Aalst ontsnappen ze er niet aan. De loketten zullen voortaan in de namiddag en in het weekend gesloten zijn. Wie toch nog een ticket nodig heeft, die moet dat online kopen, of via één van de automaten in het station. Maar dat is niet voor iedereen even eenvoudig. Zeker niet voor oudere mensen. Daarom organiseerden de NMBS en de Stedelijke Retroraad van Aalst vandaag oefensessies.