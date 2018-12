Waar de tijd bleef stil staan: Superette "Bij Cyriel" sluit na zestig jaar de deuren

En eindigen doen we in Moerbeke-Waas. Daar sluit één van de laatste authentieke buurtwinkeltjes van het Waasland de deuren. En dat na 66 jaar. Superette bij Cyriel wordt momenteel door de derde generatie opengehouden, maar er is geen opvolging meer. Ann Vervaet is in het winkeltje geboren en sluit met pijn in het hart. Zij zag het aantal buurtwinkels de voorbije 20 jaar met driekwart verminderen.