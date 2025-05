Stroompanne veroorzaakt schade in Moerbeke

In Moerbeke heeft een stroompanne gisterenavond schade veroorzaakt in de Suikerstraat. In minstens één huis zijn enkele elektrische apparaten kapot gegaan, zoals een tv en een wasmachine. Omdat er plots 400 volt binnenkwam, in plaats van 220 volt. Dat komt omdat er in de grond een stroomkabel was doorgebrand. Enkele woningen werden ook een tijdlang geëvacueerd.