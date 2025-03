Voor deze reportage hebben we een beetje uw hulp nodig. Want in Moerbeke-Waas is de heemkundige kring op zoek naar meer informatie over een anonieme schenking. Een pikante schenking zo blijkt, want de heemkundigen vermoeden dat het gaat om een 19de-eeuwse vibrator. Maar omdat ze niet zeker zijn, vragen ze bevestiging van het publiek.