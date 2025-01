Politie Lokeren zoekt tips in verkrachtingszaak van begin november in Moerbeke-Waas

De politie van Lokeren op zoek naar informatie of tips in een verkrachtingszaak. De feiten gebeurden op 4 november vorig jaar in deelgemeente Moerbeke. In een veldwegel van de Bruggemansdreef, dat is een landweg die uitkomt op de Eksaardsedam, werd 's ochtends een vrouw van haar fiets getrokken en verkracht. De dader had een donkere huidskleur, was tussen de 40 en de 45 jaar oud, en wordt tussen de 80 en 85 kilogram zwaar geschat. Hij droeg een jeansvest en sprak met een Hollands accent. Na de feiten reed hij met een bromfiets, of lichte motorfiets, richting Eksaarde. Wie tips heeft over de feiten of de dader, die wordt gevraagd om die over te maken aan de lokale politie.