Auto brandt uit op Edingseweg in Moerbeke bij Geraardsbergen

Op de Edingseweg in Moerbeke, bij Geraardsbergen, is gisteravond een auto uitgebrand midden op straat. De bestuurder merkte tijdens het rijden dat er rook vanonder de motorkap kwam. Even later stond de auto in vuur en vlam. Brandweerploegen van Geraardsbergen, Tollembeek en Lede kwamen ter plaatse om het vuur te doven maar konden niet voorkomen dat het voertuig volledig uitbrandde. De bestuurder kwam er met de schrik vanaf en raakte niet gewond. Door de brand bleef de Edingseweg enkele uren afgesloten voor alle verkeer. Er werd een tijdelijke omleiding voorzien.