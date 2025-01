In Moerbeke is de gloednieuwe brandweerhub geopend. Het is een vrijwillige post die zich aansluit bij Brandweerzone Oost. Zo komen er 23 brandweermannen bij in de nieuwe fusiegemeente, die nu meer dan 50.000 inwoners telt en 100 vierkante kilometer groot is. Post Moerbeke zal de interventies in de buurt van Moerbeke en Eksaarde voor zijn rekening nemen.