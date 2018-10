Vrouw zwaargewond na aanrijding met mobilhome in Hamme Zogge

En Beveren 2020 voert niet alleen campagne. De partij laat zich ook horen in het mobiliteitsdebat. Beveren 2020 begrijpt namelijk niet dat Doel geen halte krijgt op de nieuwe noordelijke route van de Waterbus. Vier dagen geleden hebben de stad Antwerpen en het Havenbedrijf de nieuwe routes van de Waterbus voorgesteld. De Waterbus vaart nu tussen het Steenplein in Antwerpen en Hemiksem, met een tussenstop in Kruibeke. Vanaf morgen komen daar ook haltes in Zwijndrecht en Kallo bij. Maar het gebruik van de aanlegplaats in Doel wordt blijkbaar telkens geboycot, zegt de Beverse partij. Nochtans is Doel makkelijk bereikbaar en ligt het op een paar minuten van grote werkgevers als het Deurganckdok en de kerncentrale. De partij wil ook dat de veerdienst tussen Doel en Lillo weer in gebruik wordt genomen.