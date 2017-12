Vrouw (86) sterft bij brand in Erpe-Mere

Wie van plan is vuurwerk af te steken met oudjaar, die let best even goed op. Want in het overgrote deel van onze regio mag het niet zomaar. Dat meldt Radio 2. Enkel in Geraardsbergen is het toegelaten. In enkele gemeenten zoals Beveren, Sint-Niklaas, Dendermonde, Buggenhout en Lede is het verboden. Wie het toch doet, die kan een GAS-boete krijgen. In alle andere steden en gemeenten in onze streek heb je toestemming of een vergunning nodig. Wie meer informatie wil, die leest best het politiereglement even na. Er wordt ook steeds meer aangeraden om dier-vriendelijker vuurwerk te gebruiken. Onder andere in Aalst, Denderleeuw en Ninove zijn ze daar mee bezig.