Op het EK Baanwielrennen in Zolder heeft Japser De Buyst gisterenavond een knappe bronzen medaille gepakt in de puntenkoers. Het was voor de renner uit Erpe-Mere zijn eerste internationale baanwedstrijd in bijna negen jaar. Het goud ging naar een Portugees, De Buyst reed voor eigen publiek met 106 punten dus naar een knappe derde plaats.