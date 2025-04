Inbrekers op pad in Erpe-Mere: al zeker vier zaken slachtoffer

In de nacht van vrijdag op zaterdag hebben inbrekers toegeslagen in Burst en Aaigem. Dat zijn twee deelgemeenten van Erpe-Mere. Ze braken al zeker binnen in een bakkerij, twee apotheken en een frituur. Ze gingen er vandoor met het geld uit de kassa’s. De politie van Erpe-Mere/Lede bevestigt de feiten en is een onderzoek gestart. Volgens de eerste info zouden de daders zich zelfs met de fiets hebben verplaatst tijdens hun rooftocht en hebben ze veel schade gemaakt. Zo ook bij bakkerij Verleysen.