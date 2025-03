De 22-jarige Senne Lammens uit Erpe-Mere heeft zijn eerste selectie beet voor de Rode Duivels. De doelman, die dit seizoen doorbreekt bij Antwerp, is geselecteerd door de nieuwe bondscoach, Rudi Garcia. Hij is één van de vier doelmannen en traint volgende week mee met Thibaut Courtois. Ook Denderleeuwenaar Malick Fofana is er opnieuw bij, na zijn eerste selectie in oktober.