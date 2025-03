Auto over de kop op E40 in Erpe-Mere

Op de E40 in Erpe-Mere zijn drie auto's betrokken geraakt in een zwaar verkeersongeval. Een bestuurster reed daar in op een voorligger. De auto ging meerdere keren over de kop en kwam tot stilstand tegen de vangrail. De twee inzittenden moesten bevrijd worden uit de auto. Ze verkeren niet in levensgevaar, maar zijn wel overgebracht naar het ziekenhuis. Er was nog een derde voertuig betrokken, maar die bestuurder bleef ongedeerd. Het ongeval zorgde voor heel wat verkeershinder. Het was zo'n halfuur filerijden vanaf Affligem.