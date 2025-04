Wielrenner Alex Colman herstelt van zware val in Ronde van Limburg

Wie een goede engelbewaarder heeft, dat is Alex Colman. De renner uit Erpe-Mere van Team Flanders-Baloise kwam gisteren in de finale van de Ronde Van Limburg lelijk ten val. In volle aanloop naar de eindsprint loopt het helemaal mis. Enkele renners, onder wie Colman, kiest de verkeerde kant van de dranghekken. Colman, de renner in de geel-blauw-witte uitrusting, probeert nog te corrigeren, maar knalt frontaal tegen een nadar en gaat enkele keren over de kop. Hij werd ter observatie naar het ziekenhuis gebracht en heeft vooral letsels aan de tanden opgelopen. Hij wou nog niet vertellen wat er precies gebeurd was gisteren omdat hij nog te veel hoofdpijn heeft. We wensen Colman alvast een spoedig herstel toe.