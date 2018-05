Mobiliteit en Verkeer Vrachtwagen door middenberm op E40 in Erpe-Mere

Op de E40 in Erpe-Mere is rond half zeven vanmorgen een vrachtwagen door de middenberm gegaan en gekanteld. Er is veel verkeershinder in beide richtingen. De vrachtwagen ligt vooral op het rijvak richting Brussel. Aanvankelijk was er in beide richtingen slechts één rijstrook beschikbaar, maar even na 7 uur werd in de richting van Gent een tweede rijstrook opengesteld voor het verkeer. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk. Wel staat vast dat de afhandeling van het ongeval geruime tijd in beslag neemt. Zolang dat duurt, krijgt het verkeer over lange afstand de raad om om te rijden.