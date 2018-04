Vrachtwagen brandt uit in bedrijvenpark in Stekene

In Lokeren trekt het stadsbestuur de plannen in voor de aanleg van een nieuwe verkaveling in de wijk Spoele. Die intrekking komt er na protest uit de buurt. Het lokale actiecomité Spoelepark wil niet dat er een nieuwe wijk komt, maar ze kiezen voor een landschapspark. Het comité zamelde daarvoor ruim 750 handtekeningen in. Hierdoor krijgt het comité volgende week maandag ook hoorrecht op de gemeenteraad. Het is de eerste keer dat niet-verkozenen daar het woord zullen krijgen. Of het landschapspark er effectief ook komt, is nog niet zeker. Het gebied zou ook nog een herbestemming kunnen krijgen als recreatiezone.