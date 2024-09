Voormalig gemeentehuis en brandweerkazerne van Oudegem krijgen een nieuwe bestemming

In Dendermonde krijgen het voormalige gemeentehuis en de brandweerkazerne van deelgemeente Oudegem, binnenkort een nieuwe invulling. De gebouwen staan al enkele jaren leeg, maar nu gaat de stad de gebouwen verkopen. De gebouwen worden herbestemd door woonmaatschappij Stek 92. Om nieuwe woningen te bouwen in het dorpscentrum. Op de site komt een sociaal woonproject, waar mensen die nu al in Dendermonde wonen voorrang krijgen. De gevels blijven wel behouden. Ook het gebouw van de voormalige bibliotheek, krijgt een nieuwe invulling. De stad gaat daar een nieuw dienstencentrum inrichten.