Voorbeschouwing op het seizoen van Asterix Avo en VC Oudegem

Naar de eerste nationale dan. Daar nam FC Dender het gisteravond in eigen huis op tegen Knokke. Het duel eindigde zonder doelpunten. In de eerste helft is Dender gevaarlijk op een stilstaande fase. Hens plaatst een vrije trap mooi in de hoek, maar keeper Dhoest duikt hem uitstekend uit doel. Knokke haalt één keer zwaar uit na een hoekschop. Koçur met een reuzenkans. Maar doelman Gies is bij de pinken. Veel brengt de tweede helft niet bij. Naar het einde toe krijgt Dender nog twee mooie kansen. Maar het scorebord verandert niet meer. 0-0. De nederlaag van vorige week op het veld van Heist uitwissen, dat was het doel van Regi Van Acker en zijn mannen. Maar dat is dus niet gelukt.