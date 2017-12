Waasland-Beveren lijkt sinds het vertrek van Philippe Clement wat op de sukkel. Het verloor gisteren in en tegen rode lantaarn Eupen met 1-0. Het enige doelpunt van de wedstrijd viel kort voor affluiten. Na slecht wegwerken in de Beverse verdediging is het Raspentino die scoort. Waasland-Beveren versierde zelf genoeg kansen om te scoren, maar faalde telkens in de afwerking. Een vrije trap van Morioka spatte uiteen op de paal. Nul op zes dus voor geelblauw onder interimcoach Johan Van Rumst.