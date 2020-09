Waasland-Beveren heeft sinds gisteren een nieuwe sportief directeur. De Spanjaard Miguel Torrecilla moet de club sportief wapenen in de Jupiler Pro League. Voor velen kwam de naam als een verrassing, maar in Spanje is hij geen onbekende. Wie is Torrecilla? En wat zijn zijn doelen voor Waasland-Beveren. Hij vertelt het u in dit interview.