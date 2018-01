De Ronde van Frankrijk passeert volgend jaar over de Muur van Geraardsbergen. Dat heeft de redactie van TV Oost uit goede bron vernomen. De Tour 2019 start in Brussel met een rit in lijn. Morgen wordt het parcours officieel bekend gemaakt en komt de directie van de Tour naar Brussel. De burgemeester van Geraardsbergen heeft een persoonlijke uitnodiging op zak voor die voorstelling. Maar hij kan of mag het nieuws nog niet bevestigen.