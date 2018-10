Vertenten kan verdere carrière als scheidsrechter wellicht vergeten

En tot zover ons stevig verkiezingsblok. Want er is natuurlijk nog ander nieuws te rapen. In het voetbalschandaal, bijvoorbeeld, daar is een zesde spelersmakelaar in verdenking gesteld. Het gaat om Thomas Troch uit Wetteren, die tussen 2006 en 2010 ook voor Eendracht Aalst speelde. Hij wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie en omkoping. Troch is intussen wel vrijgelaten onder voorwaarden.