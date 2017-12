Sport Verslag VW Hamme - Eendracht Aalst

embed

In de eerste amateurliga ontving Hamme Eendracht Aalst. De Wuitens tankten vorige week vertrouwen door met 0-1 te gaan winnen in Oudenaarde. Aalst daarentegen zag zijn wedstrijd tegen Deinze uitgesteld worden door de sneeuw. In de heenronde werd het duel tussen Aalst en Hamme een echt spektakelstuk. Benieuwd hoe het deze keer afliep.