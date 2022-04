Verdacht overlijden Bambrugge: vrouw van 35 aangehouden

Na heel wat tegenstand van verschillende buurtcomités, komt er nu ook uit politieke hoek verweer tegen de komst van het Forensisch Psychiatrisch Centrum aan de Gatessite in Aalst. De Vlaamse overheid wil tegen 2025 zo'n centrum bouwen in Aalst en heeft daarvoor nog 5 locaties in gedachten. Maar overal is er wel protest. In Erembodegem is de buurt bezwaarschriften aan het verzamelen. En ook de lokale afdeling van CD&V ziet dat centrum liever niet naar Erembodegem komen. De oppositiepartij Vooruit vraagt ondertussen ook meer duidelijkheid aan het stadsbestuur. Want dat moet binnen exact één week komen met een officieel standpunt over de toekomstige locatie.