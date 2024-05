Vijf paarden op hol geslagen door vuurwerk in Bambrugge, een dier sterft na aanrijding door auto

In Beveren heeft het gemeentebestuur een OverKop-huis geopend. Zo'n huis is een ontmoetingsplek waar jongeren tussen 12 en 25 jaar kunnen aankloppen voor professionele hulp. Het jongerenhuis in Beveren krijgt de naam 'Pitstop' en is gelegen in de Pastoor Steenssensstraat, waar decennialang een pastorij was. Pitstop is elke woensdag open voor jongeren die het mentaal niet altijd even gemakkelijk hebben. Medewerkers van de jeugddienst en van jeugdwelzijnswerk JAC zijn er dan om een luisterend oor te bieden.