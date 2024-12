Vuurwerkverkopers hopen op een knallend nieuwjaar, dierenliefhebbers helemaal niet

Het dierenwelzijn, is één van de hoofdredenen om vuurwerk meer en meer te gaan verbieden. Een half jaar geleden werd een paard nog aangereden in Zottegem. Het was losgebroken nadat er vuurwerk werd afgestoken in de buurt. Maar de handelaars die vuurwerk verkopen, zien de strengere regels liever niet komen. Ze halen de verkoop naar beneden. En het zorgt er vooral ook voor, zeggen zij, dat mensen vaker illegaal vuurwerk gaan aankopen.