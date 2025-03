Vrouw crasht met wagen tegen gevel op Oudenaardesteenweg in Bambrugge

Op de Oudenaardsesteenweg in Bambrugge is een vrouw met haar auto tegen de gevel van een woning gecrasht. Zij werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Het ongeval gebeurde rond half een deze middag. De bestuurster verloor plots de controle over het stuur en botste aan de overkant van de weg tegen de gevel van een woning. De hulpdiensten kwamen meteen ter plaatse en stabiliseerden de vrouw, vooraleer ze werd overgebracht naar het ziekenhuis. Door de klap raakte de woning zwaar beschadigd.