Uitgebroken paard sterft na aanrijding op Europaweg in Oombergen, bij Zottegem

Een loslopend paard dat in Erpe-Mere ontsnapt was, overleefde een zware klap met een auto niet. Het ongeval deed zich de voorbije nacht voor op de Europaweg (N42) in Oombergen, bij Zottegem. Zaterdagavond waren er vijf paarden ontsnapt bij een paardenhouder in Bambrugge, een deelgemeente van Erpe-Mere. Een van de dieren liep pal op een auto op de Europaweg. De bestuurster van de wagen raakte niet gewond maar was wel in shock. Voor het paard was geen redding meer mogelijk. De vier andere losgebroken dieren konden wel opnieuw worden gevat, maar kwamen ook niet ongeschonden uit het avontuur. Volgens de paardenhouder raakten de dieren in paniek toen er in hun buurt voetzoekers werden afgestoken.