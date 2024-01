Oud-senator voor N-VA Kim Geybels zal bij de verkiezingen in juni opkomen voor de nieuwe partij van ex-Open Vld-politica Els Ampe. Geybels trekt de Oost-Vlaamse lijst voor het Vlaams Parlement. Ze is Limburgse, maar woont al enkele jaren in onze provincie. Ze werkt als spoedarts in het AZ Sint-Elisabeth in Zottegem. Veertien jaar geleden kwam ze in opspraak na een drugs- en afpersingszaak in het buitenland. Maar die bladzijde is omgedraaid, zegt ze. Tijd voor een nieuw politiek hoofdstuk.