In Aalst is dit weekend het vernieuwde stedelijke zwembad Aquatopia officieel geopend. In het sportieve gedeelte, met onder meer het 50-meter bad, kunnen sportliefhebbers al sinds vorig jaar terecht. Maar vanaf nu kunnen de allerkleinsten zich ook uitleven in het fungedeelte, met meer dan 230 meter aan glijbanen. Zo komt er een einde aan jaren van plannen en verbouwen. En dat ging gepaard met een feestelijke opening.