Sport VC Oudegem vreest voor corona: "Hopelijk wordt competitie niet weer stopgezet"

En dan gaan we nog volleyballen. Want in principe start binnen zeven weken de competitie bij de vrouwen. In principe, want in het volleybal worden de speelsters op voorhand en tijdens de competitie niet getest op het coronavirus door de liga. In het voetbal is dat bijvoorbeeld wel zo. En dat zorgt voor veel vragen. Ook bij de meisjes van VC Oudegem.