VC Oudegem speelt zondag bekerfinale: "Kans op winst is klein, maar we gaan er vol voor"

Nu zondag is het zover. Dan staan de bekerfinales in het volleybal op het programma. Bij de vrouwen vechten VDK Gent en VC Oudegem in een Oost-Vlaams duel om de beker. Op papier is Gent, de huidige competitieleider, de grote favoriet. Maar Oudegem geeft zich niet zomaar gewonnen. De Dendermondse club staat voor het tweede jaar op rij in de finale. Dit jaar wil het de beker in de lucht steken.