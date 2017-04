Ondertussen is er ook meer duidelijkheid over hoe het gisteren voor Sagan, Van Avermaet en Naesen is fout gelopen op De Oude Kwaremont. Peter Sagan deelde vandaag dit filmpje met zijn volgers op Twitter. Daarop is te zien hoe de wereldkampioen met zijn stuur achter een jas blijft hangen en zo zijn evenwicht verliest.