Greg Van Avermaet blijft stevig aan de leiding in het klassement van de UCI WorldTour. Van Avermaet kan terugblikken op een uitstekend voorjaar met winst in onder meer Parijs-Roubaix, Gent-Wevelgem en de Omloop. Daardoor heeft de Grembergenaar meer dan 500 punten voorsprong op het nummer twee, de Spanjaard Alejandro Valverde. De Pool Kwiatkowsi is derde. Oliver Naesen uit Berlare is de derde Belg in het klassement op de twintigste plaats.