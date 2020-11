Sport VC Oudegem droomt al van bekerwinst na winst tegen Charleroi

En van het veld trekken we de zaal in. Gisteravond moesten de dames van Volleybal Club Oudegem aan de bak in de achtste finales van de Beker van België. Tegenstander van dienst was Modal Charleroi. In de competitie is Oudegem uitstekend bezig, de vrouwen zijn ongeslagen. En die lijn willen ze natuurlijk maar al te graag doortrekken in de beker.