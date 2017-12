Sport VC Oudegem door het oog van de naald naar bekerfinale

In het volleybal heeft VC Oudegem zich voor de tweede keer in haar geschiedenis geplaatst voor de bekerfinale. De terugwedstrijd van de halve finale tegen VDK Gent werd tegen alle verwachtingen in nog een echte thriller. Oudegem had de heenmatch gewonnen met 1-3 maar gaf het nog bijna volledig uit handen. Gent won gisteren met 0-3 en dus moest een golden set de beslissing brengen. Daarin trok Oudegem uiteindelijk toch nog aan het langste eind.