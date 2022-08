Valkenier Martin is op zoek naar zijn roodstaartbuizerd: "Ik heb haast niet geslapen"

De lokale politie van Sint-Niklaas vraagt aan de inwoners om uit te kijken naar een roodstaartbuizerd. De roofvogel is gaan vliegen in Waasmunster en is daar ook voor de laatste keer gezien. Het gaat om een jong beestje. Roodstaartbuizerds zijn niet gevaarlijk. Maar je mag ze niet vangen. Als je de vogel ziet, dan moet je meteen naar de politie bellen. Of rechtstreeks naar de valkenier, de eigenaar van het beestje. Hij is is er het hart van in nu Tirza is gaan vliegen.