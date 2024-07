Twee slachtoffers in kritieke toestand na frontale autobotsing in Schellebelle

Op 't Brugsken in Schellebelle zijn deze middag twee auto's frontaal op elkaar ingereden. Dat gebeurde ter hoogte van de Bloemenhal. Een van de auto's was afgeweken van de rijbaan, waarna hij frontaal op de andere botste. Een van de wagens kwam door de klap in de gracht terecht. De andere kwam verderop naast de weg tot stilstand. Eén vrouw moest door de brandweer uit de wagen bevrijd worden. Vier mensen werden overgebracht naar het ziekenhuis. Bij twee van hen was dat in kritieke toestand.