Lode De Roover, chef van het Zeelse toprestaurant Fleur de Lin, heeft de Nationale selectie gewonnen, voor deelname aan de prestigieuze Franse kookwedstrijd Bocuse D'Or. De wedstrijd is vernoemd naar de beroemde chef Paul Bocuse. Het is DE meest prestigieuze culinaire wedstrijd ter wereld. Lode De Roover won vandaag in de Expo in Gent van vier andere talentvolle Belgische chefs, uit Brussel, Mechelen en het Waalse Montigny-le-Tilleul. De laureaat van deze selectie zal België mogen vertegenwoordigen op de Europese Finale Bocuse d’Or in Turijn in juni 2018. Het uiteindelijke Wereld Kampioenschap koken gaat door in het Franse Lyon in 2019.